Michel: “El peronismo es oposición y todavía no es alternativa”

El diputado nacional Guillermo Michel, manifestó en RADIO MÁXIMA que “el peronismo hoy únicamente es oposición y todavía no es alternativa, primero hay que plantear ideas para llevar adelante”, y remarcó que “hay que hacer prevalecer la gente del interior del país, no resiste más que tengamos otro presidente porteño que mire el país desde el escritorio de Casa Rosada”.

Al hablar sobre el encuentro justicialista de Parque Norte, Michel remarcó que “es el punto de partida”, y agregó que “lo primero es plantear un programa de gobierno. Hoy el peronismo no tiene un liderazgo claro, y hablar de candidaturas es faltarle el respeto a la gente. Creo que el péndulo de la irracionalidad va a ir a una moderación, la gente se cansó de alguien que grita, que insulta, que falta el respeto”.

“Si el peronismo únicamente se concentra en discutir la interna de la provincia de Buenos Aires y no discute los problemas de la gente, no entenderá lo que le pasa a la sociedad”, advirtió el legislador.

En la misma línea, insistió en que “no hay que discutir nombres propios, hay que discutir temas estructurales”, y añadió que “hay una necesidad dentro del espacio de que la agenda no sea únicamente de los problemas del conurbano, del AMBA, por más que sean el 40 por ciento del país, pero tenemos que hablar de los problemas que tenemos en todas las provincias, como el problema de la miel en Entre Ríos”.

Análisis económico

Michel dijo además que “nosotros nos equivocamos y por eso perdimos las elecciones, pero el gobierno no corrigió ninguna de las cosas que vino a corregir, al contrario. ¿Cuántos chicos pensaron que iban a ganar lo mismo en dólares?”.

Al hacer un diagnóstico de la marcha de la economía, Guillermo Michel señaló que “la baja de la coparticipación significa menos obras de cloacas, menos obras en escuelas, en viviendas, ese es el problema”.

“Salís a la Costanera de Gualeguaychú y ves a los gastronómicos, los días de semana hay tres o cuatro mesas ocupadas… El país que teníamos hasta el 2023 no era Suiza, teníamos el problema de la inflación, pero había trabajo, salías a la 25 de Mayo y los locales no estaban cerrados como ahora, salías a la Costanera un jueves o viernes y los locales no estaban vacíos como están ahora”.

Ejemplificó también que “una empresa de detergentes (en Gualeguaychú), despidió a 46 empleados entre el año pasado y este, disfrazado de retiro voluntarios. Son 46 trabajadores que no pueden llevar un plato de comida a su casa”.