Normalidad en todas las escuelas desde este lunes. Recomiendan cómo actuar ante mensajes con amenazas

La directora departamental de Educación de Gualeguaychú, Marta Landó, informó en MÁXIMA que “se levantó la medida cautelar del juzgado de “Familia”, por lo cual habrá “clases normales donde se trabajarán los acuerdos de convivencia”.

Agregó que “ya están pautadas por el CGE las medidas a tomar en caso de alguna amenaza”.

Guía de actuación

A las escuelas se les hizo llegar por estas horas una “Guía de Actuación”, elaborado por el Consejo General de Educación.

Entre los puntos principales, pueden mencionarse los siguientes:

*Registro y denuncia inmediata. No borrar los mensajes con amenazas. Tomar fotos y denunciar al 911.

*Notificación a las autoridades

*No suspender las clases sin indicación policial, para evitar “conductas imitativas”

*En caso de que aparezca un arma, evacuación

*Las amenazas son delitos y pueden tener consecuencia para los menores

El contexto

El jueves por la noche aparecieron pintadas sobre invitación a un “tiroteo” en la Escuela Técnica número 2 y el Colegio La Salle. Por decisión de la Jueza de Familia y Penal de Niños y Adolescentes N° 2 de Gualeguaychú, Florencia Amore, se suspendieron las clases en ambos establecimientos para el día viernes.

La medida judicial se iba a prolongar hasta el miércoles, pero finalmente se levantó la medida cautelar.

Mientras tanto, apareció otra amenaza en el baño de mujeres de la escuela Sagrado Corazón, y se supo que se había armado un sitio en la red social Instagram para informar sobre eventuales ataques con armas blancas “en cinco escuelas”. El sábado hubo extensas reuniones entre autoridades educativas, judiciales y policiales. Las amenazas son investigadas. Todo se produce en el marco de un preocupante reto viral y amenazas y hasta ataques reales en escuelas de distintos lugares del mundo.