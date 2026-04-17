Todos a clases: la jueza levantó la suspensión

En la tarde de este viernes la jueza a cargo del Juzgado en lo Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Gualeguaychú, María Florencia Amore, recibió en audiencia a docentes y directivos de las escuelas que denunciaron las amenazas, junto a autoridades de la Departamental de Escuelas, representantes jurídicos del Concejo General de Educación y del Ministerio Público Fiscal, quienes en acuerdo previo con padres de las instituciones, solicitaron se revea la medida de suspensión de clases hasta el miércoles, activando el protocolo y buscando la presencialidad, lo que finalmente fue concedido por la doctora Amore.

La decisión significa que se dictarán clases con normalidad en la Escuela Técnica número 2 y el colegio La Salle, en Gualeguaychú. En horas de la noche de este viernes seguirán las reuniones con personal policial para definir tareas y custodias en los próximos días, al tiempo que este sábado, el Jefe Coordinador de Fiscales, Lisandro Beherán, comenzará una ronda de reuniones con autoridades de distintas escuelas.

Durante la tarde en Paraná y en conferencia de prensa, Cristian Grandolio, director de Asuntos Legales del CGE, dijo que “en el día de la fecha la jueza del juzgado en lo penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Gualeguaychú dispuso como medida cautelar la prohibición de ingreso a dos instituciones educativas de la ciudad, instando al Consejo de Educación a acompañar una propuesta educativa en condiciones remotas.

En tal sentido, hemos sido convocados a audiencia en Gualeguaychú, a la cual ha comparecido nuestro cuerpo de asesores jurídicos, acompañando la propuesta del CGE, que es la de sostener la continuidad del servicio educativo en condiciones de presencialidad. Pero, desde ya, articulando todas las medidas de seguridad necesarias con la participación de las autoridades del Poder Judicial y de la Policía de Entre Ríos”, señaló.

“Fuimos convocados a esta audiencia, donde en horas de la mañana se notificó a este CGE de las medidas dispuestas, y nuestra postura es la de morigerar esta medida dispuesta por la jueza, de manera que se puedan conciliar el derecho del acceso a la educación como la integridad de todos los estudiantes”, manifestó.