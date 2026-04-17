La Departamental de Educación denunció amenazas telefónicas entre alumnos de escuelas de Gualeguaychú

La directora departamental de Educación, Marta Landó, reveló en RADIO MÁXIMA que denunció a la Policía que en las últimas horas surgieron amenazas telefónicas entre alumnos de escuelas de Gualeguaychú.

“Están apareciendo amenazas telefónicas entre los chicos, amenazas entre pares podemos decir, pero no sabemos si es broma, es moda o qué es lo que está ocurriendo. Igualmente se ha denunciado esto a la Policía, pero los alumnos deben saber que todo hecho tiene sus consecuencias”, manifestó la funcionaria de Educación.

Por otra, Landó agregó que “quiero pedir el acompañamiento de la familia, la escuela sola no puede, necesitamos la reflexión de los padres con sus hijos sobre qué cuestiones están permitidas y cuáles no se pueden hacer, para hacerles reflexionar desde la familia a adolescentes y jóvenes”.

Sobre la suspensión de clases en dos escuelas, señaló que “el Consejo de Educación en su protocolo sugiere que no se suspendan las actividades, pero ahora es una cuestión de la Justicia con Asuntos Jurídicos del Consejo”. Ante una consulta sobre la posibilidad de revisar a los alumnos cuando ingresan a la escuela, remarcó que ello “no está autorizado” por la Justicia.

Los mensajes de “tiroteo”

En cuanto a los mensajes con la palabra “tiroteo”, aclaró en primer lugar que el colegio La Salle depende del área de Educación de Gestión Privada.

Informó también que “a las 4 de la mañana recibí el oficio donde se determina la suspensión de actividades presenciales mientras esté en curso la investigación de estos hechos. La rectora me comunica lo que había recibido y en ese momento pautamos cómo hacer una nota para comunicar a los papás a las 6 de la mañana, antes de que llevaran a los chicos a las escuelas”.

Agregó que “todas las instituciones escolares venimos trabajando en los acuerdos de convivencia y la resolución pacífica de conflictos, se ha venido trabajando en una educación de valores, no es solo ir a aprender una materia”.