Chocó un auto estacionado y dio positivo en alcoholemia

El hecho ocurrió cuando el conductor de un Peugeot 206, que circulaba de oeste a este, colisionó contra la parte trasera de un Chevrolet Aveo que estaba detenido sobre la vereda norte de la calle.

Como consecuencia del impacto, se registraron lesiones leves y daños materiales en ambos vehículos.

En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, que le realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo (0,77 g/l). Ante esta situación, se procedió al secuestro del vehículo y al labrado de las actuaciones correspondientes.

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