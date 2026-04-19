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Guale SINIESTRO VIAL

Chocó un auto estacionado y dio positivo en alcoholemia

Un hombre de 32 años protagonizó un siniestro vial en la mañana de este martes en la zona de Clavarino y Smith, luego de impactar con su vehículo contra otro que se encontraba estacionado.

19 Abr, 2026, 13:49 PM

El hecho ocurrió cuando el conductor de un Peugeot 206, que circulaba de oeste a este, colisionó contra la parte trasera de un Chevrolet Aveo que estaba detenido sobre la vereda norte de la calle.

 

Como consecuencia del impacto, se registraron lesiones leves y daños materiales en ambos vehículos.

 

En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, que le realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo (0,77 g/l). Ante esta situación, se procedió al secuestro del vehículo y al labrado de las actuaciones correspondientes.

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