El Servicio de Neonatología sumó un nuevo Monitor Multiparamétrico

En la mañana de este jueves, integrantes de la ONG Capullos se hicieron presentes en el Hospital Centenario para realizar una nueva donación al Servicio de Neonatología.

Con la presencia de la directora Dra. Andrea Martins, de la jefa de Neonatología Dra. María Ines Roldán y de la jefa de Enfermería de dicho servicio Claudia Martínez, desde Capullos ratificaron su compromiso con la salud de los más pequeños e hicieron entrega de nueva aparatología.

Al respecto, la Dra. Roldán detalló que "se trata de un monitor multiparamétrico con medición de tensión arterial invasiva", y destacó que "con este nuevo equipo, se completan las tres unidades de Terapia Intensiva del servicio".

Asimismo, explicó que lo que permite este monitor es ver en tiempo real la presión arterial, y de esta manera ayuda a los profesionales a modificar las drogas en el caso que sea necesario para estimular los distintos órganos del bebe.

Por su parte, la Dra. Martins destacó la importancia de seguir incorporando recursos tecnológicos para la institución, y manifestó una vez más el profundo agradecimiento a Capullos por su acompañamiento permanente, valorando a las ONG que confían en el Hospital y se comprometen en ayudar a mejorar la calidad de atención de la salud a la comunidad.