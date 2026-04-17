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Guale POLICIALES

Detienen a una mujer por robo de insumos médicos en la guardia del hospital Centenario

Sucedió en horas de la tarde y fue descubierta por una paciente que avisó al personal de Seguridad. Intervino la policía y la mujer, de 34 años, fue detenida.

17 Abr, 2026, 21:37 PM

En horas de la tarde personal policial de Comisaría Primera intervino en el Hospital Centenario, a raíz de un presunto hecho delictivo ocurrido en el sector de guardia.

 

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con personal de seguridad privada, quien manifestó que una paciente, previo a retirarse tras recibir el alta médica, informó que otra femenina —quien también se encontraba en la guardia— habría sustraído elementos pertenecientes al área de enfermería, aportando además una imagen en la que se observaría dicha maniobra.

 

Ante esta situación, el personal de seguridad procedió a solicitar a la sospechosa que exhibiera sus pertenencias, constatando en el interior de su mochila la existencia de diversos insumos médicos, procediéndose de inmediato a dar aviso a la policía.

 

Informado el Fiscal de turno, dispuso la recepción de la correspondiente denuncia, el secuestro y restitución de los elementos, y la aprehensión de la femenina de 34 años de edad, quien fue trasladada a Jefatura Departamental, para su correcta identificación para luego ser alojada en Comisaria Minoridad, quedando supeditada a la causa por el supuesto delito de hurto.

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