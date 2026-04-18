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Guale POLICIALES

Detuvieron a un joven tras una agresión a su pareja en una vivienda

Un joven de 20 años fue detenido en la mañana de este jueves luego de un episodio de violencia de género ocurrido en un domicilio de calle Palacios al 800.

18 Abr, 2026, 14:54 PM

El hecho se registró alrededor de las 08:30, cuando personal de Comisaría Tercera acudió al lugar y encontró a una mujer con lesiones visibles y en estado de shock.

 

Según las primeras averiguaciones, la situación se originó tras una discusión de pareja que escaló en violencia poco después de que ambos regresaran a la vivienda. El presunto agresor aún se encontraba en el lugar al momento de la llegada policial, por lo que fue reducido y demorado de inmediato.

 

La víctima fue asistida por personal médico y trasladada al hospital local, donde se confirmó que presentaba lesiones leves.

 

Por disposición de la Fiscalía de Género, el joven quedó detenido, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

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