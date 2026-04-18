Detuvieron a un joven tras una agresión a su pareja en una vivienda

El hecho se registró alrededor de las 08:30, cuando personal de Comisaría Tercera acudió al lugar y encontró a una mujer con lesiones visibles y en estado de shock.
Según las primeras averiguaciones, la situación se originó tras una discusión de pareja que escaló en violencia poco después de que ambos regresaran a la vivienda. El presunto agresor aún se encontraba en el lugar al momento de la llegada policial, por lo que fue reducido y demorado de inmediato.
La víctima fue asistida por personal médico y trasladada al hospital local, donde se confirmó que presentaba lesiones leves.
Por disposición de la Fiscalía de Género, el joven quedó detenido, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.
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