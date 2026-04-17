La Policía cuida que no ingresen alumnos a las dos escuelas: todo comenzó con la denuncia de una madre

El jefe de Policía de Gualeguaychú, comisario inspector Ramiro Urroz Denaday, informó en RADIO MÁXIMA que, en las dos escuelas con clases suspendidas, personal policial impide que ingresen alumnos por prevención.

Urroz Denaday reveló además que todo comenzó por la denuncia telefónica de una madre. Manifestó que “tomamos conocimiento entre las 10 y las 21 del jueves, por el llamado telefónico al Comando de una persona que dijo ser madre de un alumno del colegio La Salle, donde daba aviso que según el hijo había visto el mensaje en uno de los baños. Por ese motivo, el jefe de Comisaría Cuarta y el Jefe de Operaciones constatan los dichos y se inicia una causa de oficio”.

Agregó que “después se hace presente la directora de la Escuela Técnica 2, en este caso puntual habían sacado fotos y vinieron con esa prueba a hacer la denuncia”.

Urroz Denaday dijo que el tema llegó a la Fiscalía, y “en la madrugada se recibió un oficio donde se dispone que en esas dos escuelas no se dejen entrar a los alumnos en forma preventiva, el alumnado no está ingresando, pero personal directivo y administrativo sí”.

La suspensión de clases hasta el miércoles próximo, fue dispuesta por la jueza del Menor y la Familia de Gualeguaychu, María Florencia Amore “porque hay menores involucrados”.

El jefe de Policía indicó que “se ha puesto una facción en las inmediaciones de las dos escuelas y el servicio diario en el resto de las escuelas”.

Manifestó además que “no hubo hasta oficio de requisa en los establecimientos, continúan los operativos nocturnos de modo preventivo”.