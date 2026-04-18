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Guale POLICIALES

Agredió a un policía en un boliche y terminó detenido

Un joven de 18 años fue detenido en la madrugada del sábado tras protagonizar un violento incidente en el interior del boliche Bummper, donde intentó iniciar una pelea y terminó agrediendo a un efectivo policial.

18 Abr, 2026, 14:58 PM

El hecho ocurrió mientras personal policial cumplía servicio adicional en el local bailable. Según se informó, el joven había sido advertido en reiteradas oportunidades para que depusiera su actitud, pero hizo caso omiso y su conducta se volvió cada vez más agresiva.

 

La situación se agravó cuando el individuo arremetió contra uno de los policías, lo que motivó su inmediata intervención. Los efectivos lograron reducirlo y detenerlo en el lugar.

 

El joven fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia, acusado por agresiones y resistencia a la autoridad.

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