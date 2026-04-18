Agredió a un policía en un boliche y terminó detenido

El hecho ocurrió mientras personal policial cumplía servicio adicional en el local bailable. Según se informó, el joven había sido advertido en reiteradas oportunidades para que depusiera su actitud, pero hizo caso omiso y su conducta se volvió cada vez más agresiva.

La situación se agravó cuando el individuo arremetió contra uno de los policías, lo que motivó su inmediata intervención. Los efectivos lograron reducirlo y detenerlo en el lugar.

El joven fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia, acusado por agresiones y resistencia a la autoridad.

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