Comunicado de un colegio católico de Gualeguaychú: que los chicos vayan con un adulto

Desde el Instituto 125, Sagrado Corazón de Gualeguaychú, luego de que aparecieran amenazas en un baño, se comunicó a las familias que el martes se reiniciarán las clases, y los chicos deberán concurrir acompañados por un adulto.

El viernes apareció un mensaje con amenaza en el baño de mujeres del colegio ubicado en Boulevard Daneri 401.

“El Equipo Directivo, junto a la Apoderada Legal y a la Junta de Educación Católica, dio inmediata intervención al Supervisor y a la Dirección de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación”, se informó.

Este lunes no habrá clases por jornada institucional. Desde el martes, “se implementarán medidas de seguridad junto a la policía, y el día lunes se definirán nuevas acciones de cuidado para todos los integrantes de la comunidad educativa”.

En la misma línea, agregan que “sugerimos, en la medida de lo posible, que los estudiantes concurran el día martes acompañados por un adulto, favoreciendo su contención”.