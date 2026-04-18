Desde Instagram se convocó a un ataque con armas blancas en escuelas de Gualeguaychú

Este viernes, por algunas horas, funcionó en la red social Instagram una página donde se convocaba a un “ataque” en escuelas de Gualeguaychu.

En este caso, no se hablaba de “tiroteo” con armas de fuego, sino de ataques con armas blancas, y se anunciaba la posible acción “en cinco escuelas de Gualeguaychú” el miércoles de la próxima semana.

La página llegó a tener pocos seguidores y desapareció en la noche del mismo viernes, pese a lo cual se le pudo hacer una captura de pantalla.

Convocatoria

El grupo se llamaba “tiroteoel.22-04-26”, desde el cual se convocaba a la acción delictiva con armas blancas para el próximo miércoles 22.

Ello ocurrió en el punto más alto de la convocatoria y las horas de mayor repercusión mediática y social, ya que horas antes habían comenzado a aparecer mensajes con amenazas en baños de varias escuelas de Gualeguaychú.

Ya no es posible acceder a la página en Instagram, aunque se desconoce si la eliminaron los autores, o lo hicieron desde la red social.

Todo esto se produjo en días “calientes” no solo en Entre Ríos o en la Argentina, sino que comenzaron a llegar noticias sobre amenazas en Uruguay, Chile y Paraguay, mientras que hubo graves ataques con muertos en Turquía y otro en Oklahoma.