Consideran que Frigerio debería denunciar la corrupción en la obra de la ruta 45 de Ibicuy

El abogado de Gualeguaychú Ricardo Luciano, se presentó ante la Fiscalía para manifestar que el gobernador Rogelio Frigerio debería denunciar ante la Justicia la corrupción que ha señalado en el caso de la ruta provincial 45, en Ibicuy.

Frigerio dijo en una radio que “hubo ladrones que hicieron mal la ruta”, y otras consideraciones. A juicio del abogado Luciano, el gobernador en su carácter de funcionario público, debería presentar ante la Justicia esa denuncia.

Así lo expresa Luciano en el siguiente artículo enviado a Maximaonline.

TODO FUNCIONARIO PÚBLICO TIENE OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR UN DELITO

El art. Nº237 del Código Procesal Penal federal, establece taxativamente: “Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública:

a. Los magistrados y demás funcionarios públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones;

(…)

Pues bien, la noche del 16 de abril, en el medio de la ciudad de Ibicuy FM Líder 103.5 mhz, en el programa A PURA VERDAD, que se transmite alrededor de las 20/21, el Sr, Gobernador Rogelio Frigerio, en algo que entiendo es gravísimo manifestó: Sobre la ruta nº45, textual: “La ruta está mal hecha desde el comienzo, alguien se la robó hubo ladrones que hicieron mal la ruta, que parte de ese asfalto se lo llevó alguien sino no podría esta así.

Los que se robaron la ruta y los que no hicieron nada en estos últimos años, ahora con muchísima altanería nos indican donde están los pozos (….)”

Siendo este funcionario público tiene obligación de denunciar cualquier ilícito que llegue a su conocimiento, el decir, reitero “Los que se robaron la ruta y los que no hicieron nada en estos últimos años, ahora con muchísima altanería nos indican donde están los pozos (….)”

Demuestra que está en conocimiento de quienes “se robaron la ruta” según sus palabras, ergo, “Está obligado a denunciar”, como estamos inmersos en manifestaciones de nuestras autoridades de todo tipo, anuncian cosas que nunca realizan, prometen otras de imposible cumplimiento y, como en este caso cometen sincericidios que los exponen penalmente.

En el día de ayer, ante lo expuesto presenté en Unidad fiscal de la ciudad de Gualeguaychú denuncia penal al respecto.

Legajo Nº3269/2026 – LUCIANO RICARDO JOSE S/ACTUACIONES EN FISCALÍA (Caratula provisoria).

A diario vemos como muchos políticos se tiran con prontuarios y denuncias de todo tipo, lo que es de una gravedad institucional inusitada, sin duda, es lo expresado por el Sr. Gobernador Rogelio Frigerio, donde, sin eufemismo dice que sabe quienes se robaron fondos públicos.

Viendo a diario como muchos funcionarios políticos se enriquecen sin poder justificar como, creo que los ciudadanos de a pie no podemos ser indiferentes.

Ricardo José Luciano

Abogado

D.N.I. Nº13.815.662