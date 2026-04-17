El Concejo Deliberante aprobó el nuevo esquema de contribución por mejoras

En línea con lo anticipado por el intendente Mauricio Davico en la apertura de Sesiones Ordinarias, el Concejo Deliberante aprobó la herramienta clave para ejecutar uno de los planes de pavimentación más importantes de la ciudad.

El Gobierno de Gualeguaychú dio un paso decisivo para concretar uno de los principales compromisos asumidos por el intendente Mauricio Davico al inaugurar el período de Sesiones Ordinarias: el asfaltado de 150 cuadras en distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa, elevada por el Departamento Ejecutivo, fue aprobada este viernes en el Concejo Deliberante, con 13 votos afirmativos, lo que habilita la implementación del nuevo esquema de Contribución por Mejoras Especiales y marca el inicio de la ejecución de este ambicioso plan de infraestructura vial.

Luego de haber sido tratado en comisiones conjuntas y posteriormente en el recinto, el proyecto obtuvo el respaldo total del cuerpo legislativo, consolidando así el cumplimiento de uno de los anuncios más relevantes realizados por el Intendente al comienzo del año legislativo.

La normativa sancionada sustituye el antiguo sistema de consorcios por un modelo más ágil y ordenado, diseñado para optimizar el financiamiento y acelerar los tiempos de obra. Esto permitirá intervenir en arterias con alta circulación, consolidación urbana y condiciones técnicas aptas para la pavimentación.

El alcance del plan comprende una extensión de 11.372,36 metros lineales y una superficie total de 62.810,28 metros cuadrados, posicionándolo como una de las acciones de infraestructura más significativas de la actual gestión.

La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura elaboró los informes técnicos que sustentan la selección de las trazas, en base a criterios de transitabilidad, uso intensivo, conectividad y factibilidad operativa. En ese marco, también se establecieron los valores por metro lineal de frente, tanto para pavimentación como para los casos que requieren la ejecución previa de cordón cuneta, incluyendo el prorrateo de badenes y bocacalles.

El esquema de financiamiento prevé una distribución equitativa de los costos: el Municipio asumirá el 50% del total de la obra, mientras que el resto será afrontado por los frentistas, en función de la longitud de sus inmuebles. Este criterio busca equilibrar el esfuerzo económico, reconociendo el beneficio directo sobre las propiedades alcanzadas.

La ordenanza contempla además situaciones particulares, como inmuebles con doble frente —donde se tomará como referencia el de mayor extensión o costo— y establece la actualización de valores según el índice de variación del costo de obra vial tipo publicado por la Cámara Argentina de la Construcción, garantizando coherencia técnica a lo largo del tiempo.

En los sectores donde sea necesario, la Dirección de Obras Sanitarias podrá ejecutar trabajos previos vinculados a redes de agua potable o cloacas, cuyos costos se integrarán al monto general de la obra bajo criterios de prorrateo o asignación individual.

Modalidades de pago y beneficios

El sistema incorpora distintas alternativas para facilitar el cumplimiento de la obligación por parte de los contribuyentes, contemplando opciones de pago al contado con descuentos, así como planes de financiación en cuotas.

Se establece un descuento del 15% para quienes abonen dentro de los diez días posteriores al inicio de la obra, y una bonificación del 5% para cancelaciones realizadas dentro de los 60 días posteriores a su finalización.

Asimismo, se incluye una modalidad mixta que permite adelantar el 50% del monto total con un descuento del 5% sobre ese pago inicial, manteniendo el saldo restante bajo financiación.

Para quienes opten por el pago en cuotas, se prevé un plan de hasta 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con aplicación de intereses conforme a la normativa vigente. Además, jubilados, pensionados, veteranos de la Guerra de Malvinas y contribuyentes con ingresos limitados podrán acceder a planes especiales de hasta 60 cuotas.

De anuncio a ejecución

Con la aprobación de esta ordenanza, el Municipio comienza a materializar uno de los ejes centrales de su política de infraestructura, anunciado por el intendente Davico al inicio del período legislativo.

El plan se apoya también en una fuerte inversión en maquinaria y en la recuperación de la Planta de Asfalto Municipal, trasladada y puesta en valor en el Parque Industrial, lo que permitirá sostener el ritmo de ejecución previsto.

Desde la gestión se destaca que la pavimentación de calles constituye una intervención estructural que impacta directamente en la calidad de vida urbana: mejora la circulación, reduce costos de mantenimiento vehicular, disminuye problemas sanitarios asociados al polvo y al barro, y fortalece el valor del entorno.

De este modo, cada cuadra asfaltada deja de ser una deuda pendiente y se transforma en parte de un entramado urbano más integrado, eficiente y equitativo, consolidando en los hechos un compromiso asumido ante la comunidad.

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