La ola de amenazas de “tiroteo” en escuelas también llegó a Gualeguaychú

En la noche de este jueves, la Policía tomó intervención al menos en dos escuelas de Gualeguaychú, donde aparecieron mensajes con amenazas de “tiroteos” dentro de los establecimientos educativos.

Según se supo, en el colegio Lasalle apareció el mensaje “22/4/26 tiroteo”, mientras que en la escuela Técnica número 2 decía “mañana 17/4 tiroteo, no vengan”.

En el caso del Lasalle, se produjo una inspección policial en el lugar.

Comunicado a las familias de la EET N° 2:

En cuanto a la Técnica 2, la institución envió un mensaje a las familias, con el siguiente texto.

En relación con los escritos ocurridos en el día de hoy en la institución, informamos que se ha actuado conforme a los protocolos vigentes, con la intervención de la Supervisión y de la Dirección Departamental de Escuelas. Asimismo, se ha dado participación a la autoridad policial.

En articulación con estos organismos, se han dispuesto medidas preventivas de seguridad, las que ya se evaluaron y coordinaron para su implementación a partir de mañana y días posteriores en resguardo de toda la comunidad.

Asimismo, queremos transmitirles tranquilidad, la institución ha intervenido según las instrucciones de las autoridades locales, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de los estudiantes.

Agradecemos su compromiso y predisposición.

Atentamente,

Equipo Directivo

Ola en Argentina y otros países

La ola de supuestas amenazas comenzó este miércoles en escuelas de varios lugares del país, y sorpresivamente se extendió países vecinos, como Chile y Uruguay.

El fenómeno se produce a menos de un mes del caso del asesinato de un menor en el colegio de San Cristóbal, Santa Fe.