Detenidos con elementos “de dudosa procedencia”

En las primeras horas de la mañana del miércoles, personal policial de Comisaría Tercera fue comisionado a la intersección de calles Boulevard Montana y 1° de Mayo, donde previamente efectivos del Comando habían demorado a dos jóvenes que se encontraban en posesión de elementos de dudosa procedencia.

Según se informó, mientras realizaban recorridas jurisdiccionales, personal del Comando Radioeléctrico observó a dos individuos en actitud sospechosa, y procedió a su identificación. Ambos sujetos no lograron justificar de manera fehaciente la propiedad ni la procedencia de los elementos que transportaban (una garrafa y una motoguadaña).

El Fiscal en turno dispuso la aprehensión de ambos individuos, de 23 y 24 años de edad, así como el secuestro de los objetos en cuestión.

Posteriormente, los mismos fueron trasladados a Jefatura Departamental, donde quedaron alojados a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

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