“No elegimos normalizar la violencia”: docentes y estudiantes impulsaron una intervención con carteles en la escuela

La actividad se realizó en la escuela ENOVA, esta mañana, en el marco de una jornada de concientización y dialogo tras los recientes hechos de amenazas con carteles que anunciaban tiroteos en diferentes escuelas de Gualeguaychú. Durante la jornada también se realizó un simulacro de evacuación.

Estudiantes, docentes y personal directivo realizaron carteles donde expresaron la necesidad de dialogo, escucha y empatía. “Queremos docentes que se involucren más”, pidieron los adolescentes. En tanto, otro cartel expresaba: “No elegimos discursos de odio, no elegimos normalizar la violencia, el indivualismo, no elegimos que no nos escuchen, que no nos tomen en cuenta”. “No elegimos normalizar la violencia”, destacaron desde la institución.

Entre las principales demandas de los estudiantes, señalaron la necesidad de generar espacios de diálogo en la Escuela, y abordar la educación sexual integral (ESI)

Los docentes acompañaron a los jóvenes y compartieron la demanda de trabajar en un espacio cuidado. “Consideramos importante que la escuela sea un espacio seguro para todos, no solo desde lo edilicio, sino también desde lo vincular”, dijo una profesora a RADIO MÁXIMA.

Desde el equipo directivo también destacaron el valor de la propuesta, señalaron que la escuela refleja lo que atraviesan los adolescentes en su vida cotidiana.

“La escuela es el lugar donde se visibiliza lo que pasa en la vida de los adolescentes”, expresó la vicerrectora, y agregó que los hechos recientes generaron preocupación y temor en los estudiantes. “Les preocupó y les dio miedo. La escuela no puede ser un lugar donde tengamos miedo, tiene que ser un lugar seguro y tranquilo”, enfatizó.