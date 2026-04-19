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Guale POLICIALES

Lo sorprendieron intentando robar cables en un poste y fue detenido

Un hombre de 37 años fue detenido en la tarde de este martes luego de ser sorprendido mientras intentaba sustraer cableado eléctrico en la zona de Juan B. Justo y Soldado Mostto.

19 Abr, 2026, 19:33 PM

El hecho salió a la luz tras una explosión en un cable de alta tensión, lo que motivó la intervención de personal de Comisaría Tercera. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al sospechoso subido a un poste de luz, utilizando una escalera y una pinza para manipular el tendido eléctrico.

 

Ante esta situación, el hombre fue reducido y detenido en el lugar, mientras que se procedió al secuestro de las herramientas utilizadas.

 

Por disposición de la Fiscalía en turno, el individuo fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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