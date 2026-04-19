Lo sorprendieron intentando robar cables en un poste y fue detenido

El hecho salió a la luz tras una explosión en un cable de alta tensión, lo que motivó la intervención de personal de Comisaría Tercera. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al sospechoso subido a un poste de luz, utilizando una escalera y una pinza para manipular el tendido eléctrico.
Ante esta situación, el hombre fue reducido y detenido en el lugar, mientras que se procedió al secuestro de las herramientas utilizadas.
Por disposición de la Fiscalía en turno, el individuo fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
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