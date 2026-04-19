Comienzan los talleres culturales 2026 con propuestas gratuitas en distintos barrios

La Dirección de Cultura del Gobierno de Gualeguaychú anuncia el inicio de una nueva edición de los talleres culturales 2026, una propuesta abierta y gratuita destinada a fortalecer el acceso al arte y la cultura en toda la ciudad.

El subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, expresó: “Estamos iniciando estos talleres priorizando tanto la solicitud de cada barrio como la respuesta obtenida por parte de cada uno de ellos. Al estar dirigidos a niños y adolescentes, se hace hincapié tanto en lo lúdico como en lo formativo y la contención afectiva y social. Los talleres son algo dinámico y con un margen de modificaciones acorde a la respuesta de cada espacio.”

A partir del lunes 20 de abril y hasta fin de año, se podrá participar de una amplia variedad de talleres que se desarrollarán en distintos barrios y espacios comunitarios, coordinados por profesores y artistas locales.

Como en ediciones anteriores, la iniciativa busca no solo brindar herramientas artísticas, sino también generar espacios de encuentro, contención e inclusión social, especialmente para niños y adolescentes, quienes constituyen el principal público. Asimismo, se suman propuestas para adultos, ampliando el alcance de la política cultural.

La oferta 2026 incluye disciplinas como danza urbana, hip hop, rap, teatro, historieta, artes visuales y dibujo, promoviendo la creatividad, la expresión y la construcción de identidad cultural en la comunidad.

Cronograma de talleres 2026

Bordoli Rodrigo – Danza Hip Hop / Urbano Kids

• SUM Guevara — Miércoles — 18:30 a 20:30 (8 a 13 años)

• SUM Barrio Pitter — Viernes — 18:00 a 20:00 (8 a 13 años)

• Salón de Casa Rosada — Jueves — 16:00 a 18:00 (desde 11 años, rap y exploración musical)

Díaz Cintya Paola – Historietas / Artes Visuales

• Casa Deken — Lunes

- 15:00 a 17:00 (6 a 10 años)

- 17:00 a 19:00 (desde 11 años)

• CIC Perigán — Jueves — 16:00 a 18:00 (desde 11 años)

Molina Verónica – Arte / Dibujo

• Suburbio Sur (Irazusta y Camilo Villagra) — Viernes

- 15:00 a 16:00 (5 a 12 años)

- 16:00 a 17:00 (5 a 12 años)

• Barrio Don Pablo (Goldaracena y Acisclo Méndez) — Lunes — 14:00 a 16:00 (5 a 12 años)

• SUM Barrio Guevara

- Martes — 18:30 a 19:30 (5 a 13 años)

- Jueves — 18:30 a 19:30 (5 a 13 años)

Roche Patricia – Arte para Niños

• Curita Gaucho — Miércoles — 15:00 a 17:00

• SUM Cacique — Sábados — 9:00 a 11:00

• SUM Obrero — Martes — 18:00 a 20:00

Viviani Mauricio – Teatro

• DTC La Esquina del Sedronar — Lunes — 15:00 a 17:00 (jóvenes y adultos)

• Centro Cultural Gualeguaychú Luis María Luján — Miércoles

- 18:30 a 20:30 (jóvenes y adultos)

- 20:30 a 22:30 (jóvenes y adultos)

Desde la Dirección de Cultura se invita a la comunidad a acercarse a los espacios más cercanos y sumarse a las actividades.

Municipalidad de Gualeguaychú

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