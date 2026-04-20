“Si hay un llamado de atención y no le damos bola, el llamado será más fuerte”, advierte un psicólogo de adolescentes

"Yo trabajé mucho con adolescentes psiquiátricos, y un factor común es que los padres dicen que quieren llamar la atención. Y casi como acto seguido, es decir no les demos bola. Pero si yo quiero llamar la atención y no me dan bola, puede haber un llamado de atención más fuerte, funciona como el volumen de la tele…", explicó el profesional en salud mental.

"Cada sector de la sociedad debe prestar atención a lo que pasó, sin minimizarlo, la Justicia, las escuelas, buscar que los chicos reflexionen entre ellos", agregó Melchiori.

"El contexto mundial y de nuestro país, las dificultades que atravesamos como país, nos ponen en un estado de alerta y nos acostumbramos además a estar a la defensiva. Hay un aumento de consultas por ansiedad, depresión, un montón de problemáticas que responden al contexto, hay una preocupación en el país por incertidumbre por lo que viene", señaló el licenciado.

"Una comunidad como la de Santa Fe, atravesada por el dolor, hay un colega chileno trabajando en eso, en cómo se vive después del dolor".

Frente a lo sucedido, el profesional dijo: "Nos quedamos cortos si hacemos un análisis individual, si analizamos qué le pasa a cada chico que escribió en el baño, estamos todos interactuando. No hay una única explicación, puede haber distintas motivaciones, como realizar algo concreto y acorde a la amenaza, o dejar de tener clases, o buscar viralización".

"Se hizo una comparación con otras épocas con las amenazas de bombas falsas, pero nuestro contexto actual está atravesado por las redes sociales, ahora se sabe todo y alcanza una magnitud mayor a lo que sucedía antes", indicó Melchiori frente a la actualidad y la rápida dinámica de la vida cotidiana con las redes sociales.

Al ser consultado sobre si una sanción podría ser lo adecuado para un chico , el profesional respondió que "Una sanción puede ser adecuada, pero si solo hacemos esto, nos quedamos cortos. Hay que dialogar con los protagonistas, para ver qué están buscando con esto, que vean que pasaron ciertos límites, debemos lograr un aprendizaje de lo que pasó. No solo hay que hablar con quienes hicieron las pintadas".