Vuelos de la muerte en el delta: anunciaron el estreno del documental

El viernes 1 de mayo, a las 22, en Concordia, se estrenará el documental “Pasó en el Delta: Vuelos de la Muerte en Entre Ríos”, una producción de profesionales entrerrianos que aborda uno de los capítulos más oscuros y menos explorados de la última dictadura cívico-militar en la provincia. La proyección tendrá lugar en Pueblo Viejo, con entradas a un valor de $5.000.
El largometraje, que demandó cinco meses de trabajo entre investigación, rodaje y edición, reconstruye los denominados “vuelos de la muerte” perpetrados en territorio entrerriano. La producción se adentra en los arroyos del Delta, con especial foco en el cementerio-isla de Paranacito, donde el equipo entrevistó al sepulturero que trabajó allí durante la dictadura, así como a vecinos isleños que aportan su memoria y testimonios.
La película toma como punto de partida el libro El lugar perfecto, del periodista Fabián Magnotta, quien denunció estos hechos y cuyo relato se incorpora al documental como una de las voces centrales.
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FICHA TÉCNICA
SINOPSIS
Los “vuelos de la muerte” fueron una práctica sistemática de la última Dictadura argentina.
El Delta entrerriano fue, junto al Río de la Plata, uno de los lugares elegidos para arrojar personas vivas desde los aviones de la muerte.
La investigación del periodista Fabián Magnota, el testimonio de lugareños, la lucha de organismos de derechos humanos y de la justicia entrerriana revelaron y probaron la existencia de este método para desaparecer y asesinar a personas secuestradas y detenidas en los Centros Clandestinos de Detención.
REALIZACIÓN
Una realización de Producciones del sur del sur
https://www.instagram.com/produccionesdelsurdelsur/
Grabado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en Villa Paranacito, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Concordia, Entre Ríos.
Basado en el libro “El lugar perfecto”, del periodista Fabián Magnotta.
EQUIPO REALIZADOR
Sebastián Pittavino
Rosana Carmarán
Juan Menoni
Omar Lagraña
Colaborador audiovisual:
Sergei Fuad
Ficha técnica:
Realización audiovisual: Juan Menoni y Sebastián Pittavino
Producción general: Rosana Carmarán y Omar Lagraña
Sonido directo: Juan Menoni
Edición y montaje: Juan Menoni
Cámara: Sebastián Pittavino y Juan Menoni
Operación de dron: Sergei Fuad
Música e imágenes IA: MenonIA
Protagonistas:
Fabián Magnotta
Román Venencio
Jorge Temporetti
Matías Ayastuy
Jorge Guardia
Josefina Minatta
Voz de Rodolfo Walsh:
Juan Pablo Portugau
Temas musicales:
“El Lugar” MenonIA
“Mente clara, puño en alto” Abelardo Martín
Agradecimientos:
AGMER Islas del Ibicuy
Jorge Temporetti
ENLACES
TRAILER
https://youtu.be/NUSS94GKGbY?si=yONBVcLkorGrwsEi
MATERIAL PARA MEDIOS
https://drive.google.com/drive/folders/1kTkDMC5jxl7De_aEShrNj3Lf5PC7HT4H?usp=d
rive_link
Nota Estreno Canal Once de Paraná
https://youtu.be/C3pvMVJbtIo?si=v3zcC4hs73wEwzWa
EN LA PRENSA
https://www.elonce.com/sociedad/presentaron-el-trailer-del-documental-sobre-losvuelos-de-la-muerte.htm
https://ahora.com.ar/2/paso-en-el-delta-salio-el-trailer-del-documental-sobre-losvuelos-de-la-muerte-en-entre-rios
https://maximaonline.com.ar/guale/presentan-un-documental-sobre-los-vuelos-de-lamuerte-en-el-delta-entrerriano-mira-el-adelanto.htm