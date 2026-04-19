Vuelos de la muerte en el delta: anunciaron el estreno del documental

El viernes 1 de mayo, a las 22, en Concordia, se estrenará el documental “Pasó en el Delta: Vuelos de la Muerte en Entre Ríos”, una producción de profesionales entrerrianos que aborda uno de los capítulos más oscuros y menos explorados de la última dictadura cívico-militar en la provincia. La proyección tendrá lugar en Pueblo Viejo, con entradas a un valor de $5.000.

El largometraje, que demandó cinco meses de trabajo entre investigación, rodaje y edición, reconstruye los denominados “vuelos de la muerte” perpetrados en territorio entrerriano. La producción se adentra en los arroyos del Delta, con especial foco en el cementerio-isla de Paranacito, donde el equipo entrevistó al sepulturero que trabajó allí durante la dictadura, así como a vecinos isleños que aportan su memoria y testimonios.

La película toma como punto de partida el libro El lugar perfecto, del periodista Fabián Magnotta, quien denunció estos hechos y cuyo relato se incorpora al documental como una de las voces centrales.

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FICHA TÉCNICA

SINOPSIS

Los “vuelos de la muerte” fueron una práctica sistemática de la última Dictadura argentina.

El Delta entrerriano fue, junto al Río de la Plata, uno de los lugares elegidos para arrojar personas vivas desde los aviones de la muerte.

La investigación del periodista Fabián Magnota, el testimonio de lugareños, la lucha de organismos de derechos humanos y de la justicia entrerriana revelaron y probaron la existencia de este método para desaparecer y asesinar a personas secuestradas y detenidas en los Centros Clandestinos de Detención.

REALIZACIÓN

Una realización de Producciones del sur del sur

https://www.instagram.com/produccionesdelsurdelsur/

Grabado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en Villa Paranacito, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Concordia, Entre Ríos.

Basado en el libro “El lugar perfecto”, del periodista Fabián Magnotta.

EQUIPO REALIZADOR

Sebastián Pittavino

Rosana Carmarán

Juan Menoni

Omar Lagraña

Colaborador audiovisual:

Sergei Fuad

Ficha técnica:

Realización audiovisual: Juan Menoni y Sebastián Pittavino

Producción general: Rosana Carmarán y Omar Lagraña

Sonido directo: Juan Menoni

Edición y montaje: Juan Menoni

Cámara: Sebastián Pittavino y Juan Menoni

Operación de dron: Sergei Fuad

Música e imágenes IA: MenonIA

Protagonistas:

Fabián Magnotta

Román Venencio

Jorge Temporetti

Matías Ayastuy

Jorge Guardia

Josefina Minatta

Voz de Rodolfo Walsh:

Juan Pablo Portugau

Temas musicales:

“El Lugar” MenonIA

“Mente clara, puño en alto” Abelardo Martín

Agradecimientos:

AGMER Islas del Ibicuy

Jorge Temporetti

ENLACES

TRAILER

https://youtu.be/NUSS94GKGbY?si=yONBVcLkorGrwsEi

MATERIAL PARA MEDIOS

https://drive.google.com/drive/folders/1kTkDMC5jxl7De_aEShrNj3Lf5PC7HT4H?usp=d

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Nota Estreno Canal Once de Paraná

https://youtu.be/C3pvMVJbtIo?si=v3zcC4hs73wEwzWa

EN LA PRENSA

https://www.elonce.com/sociedad/presentaron-el-trailer-del-documental-sobre-losvuelos-de-la-muerte.htm

https://ahora.com.ar/2/paso-en-el-delta-salio-el-trailer-del-documental-sobre-losvuelos-de-la-muerte-en-entre-rios

https://maximaonline.com.ar/guale/presentan-un-documental-sobre-los-vuelos-de-lamuerte-en-el-delta-entrerriano-mira-el-adelanto.htm