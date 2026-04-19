Allanaron una vivienda y detuvieron a un sospechoso por intento de robo

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 15:50 por personal de Comisaría Segunda, en cumplimiento de una orden judicial que incluía la detención del principal sospechoso.
Durante el operativo, el hombre fue localizado en el domicilio y detenido en el lugar, sin que se registraran incidentes.
Luego fue trasladado a sede policial, donde fue notificado de sus derechos y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que continúa con la causa.
El allanamiento contó con la colaboración de distintas dependencias policiales.
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