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Guale POLICIALES

Allanaron una vivienda y detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Un hombre de 31 años fue detenido en la tarde de este martes durante un allanamiento realizado en una vivienda de calle Buenos Aires al 400, en el marco de una investigación por un intento de robo.

19 Abr, 2026, 19:35 PM

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 15:50 por personal de Comisaría Segunda, en cumplimiento de una orden judicial que incluía la detención del principal sospechoso.

 

Durante el operativo, el hombre fue localizado en el domicilio y detenido en el lugar, sin que se registraran incidentes.

 

Luego fue trasladado a sede policial, donde fue notificado de sus derechos y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que continúa con la causa.

 

El allanamiento contó con la colaboración de distintas dependencias policiales.

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