Continúa la poda sanitaria de eucaliptos secos en el Parque Unzué

El Gobierno de Gualeguaychú sostiene un operativo preventivo sobre el arbolado del Parque Unzué, uno de los principales espacios verdes de la ciudad, con el objetivo de reducir riesgos asociados a ejemplares en estado crítico y reforzar las condiciones de seguridad en sectores de alta concurrencia.

Durante esta semana, las tareas se concentraron en el denominado Parque Chico, en inmediaciones de Playa Papaya, la plaza del sector y la cancha de fútbol, puntos que registran una circulación constante de vecinos y visitantes.

El abordaje se realizó mediante trepado controlado, un método que permite acceder a las distintas bifurcaciones sin recurrir a equipos pesados. A través de cuerdas, arneses y sistemas de aseguramiento, los operarios ejecutaron cortes dirigidos sobre ramas secas, con precisión suficiente para evitar daños sobre el entorno y garantizar caídas controladas.

En paralelo, personal de la Dirección de Espacios Verdes organizó la logística posterior a cada corte, retiró restos vegetales y acondicionó los sectores intervenidos, lo que permitió mantener el predio en condiciones durante todo el desarrollo del operativo.

El criterio técnico incluyó tanto ejemplares completamente secos como aquellos que presentan inclinaciones superiores a los 45 grados en algunas de sus ramas, una condición que incrementa el riesgo ante fenómenos meteorológicos adversos. En estos casos, se eliminaron los segmentos comprometidos en zonas cercanas a juegos infantiles, estacionamientos, senderos y calles internas.

En los casos de árboles sin vitalidad, se aplicaron cortes planificados que redujeron su altura a un rango de entre cuatro y cinco metros. Esta decisión eliminó la posibilidad de vuelcos o desprendimientos de gran porte y, al mismo tiempo, habilitó una etapa futura de valorización mediante trabajos de tallado en articulación con el área de Cultura.

El operativo respondió a un relevamiento previo que había evaluado el estado fitosanitario y la ubicación de cada ejemplar, lo que permitió definir prioridades y ordenar las acciones con precisión territorial.

La permanencia de árboles secos sin tratamiento implica un riesgo concreto para personas y bienes, en especial frente a tormentas o vientos intensos, por lo que este tipo de acciones resulta indispensable dentro de una política pública orientada a la prevención, el cuidado del espacio común y la planificación sostenida.

Por esto mismo, la gestión del arbolado urbano no admite improvisaciones: exige diagnóstico, método y continuidad. Cada corte ejecutado con criterio técnico evita un daño potencial y reafirma una lógica de Estado que prioriza la seguridad, el orden y la preservación de los espacios que estructuran la vida cotidiana.

Municipalidad de Gualeguaychú