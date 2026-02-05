Mostaza abrió su local número 213 y destacan el potencial de Gualeguaychú

Este miércoles quedó inaugurado el nuevo local de Mostaza en pleno centro de Gualeguaychú, que se suma a los más de doscientos que funcionan en el país. La apertura representa una importante inversión privada y la creación inicial de 45 puestos de trabajo.

El acto contó con la presencia del intendente Mauricio Davico, el secretario de Desarrollo Humano Juan Olano y la directora de Habilitaciones Diana Visconti, quienes recorrieron las instalaciones y fueron recibidos por los responsables y el personal de la empresa.

Durante el acto, Pablo Campos, director de Expansión de Mostaza, remarcó la relevancia estratégica de la ciudad. “Este local lo venimos planeando hace mucho, es el local número 213 en una ciudad donde trabajamos hace tiempo por el potencial que tiene, por su perfil turístico y por el carnaval”, señaló.

Campos explicó además, que la elección del lugar fue el resultado de un importante análisis previo. “La idea fue poder hacer pie en Gualeguaychú. La ubicación es bárbara, estuvimos varios meses trabajando y hoy finalmente pudimos abrir las puertas”, expresó.