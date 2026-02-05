El Juez Federal llamó a una reunión clave: un perito pidió la clausura del Parque Industrial Gualeguaychú

El juez Federal Hernán Viri convocó a una reunión clave para el viernes 13 de febrero a las 9,30, para resolver sobre la sugerencia de un perito de clausurar el Parque Industrial Gualeguaychú por contaminación.

La reunión se realizará en la sede de la Asociación de magistrados y funcionarios, y se convocó a la Municipalidad, la Corporación del Desarrollo, los representantes del parque industrial y las empresas que estén ubicadas en el mismo y quieran participar de dicha audiencia.

Viri tiene la causa en la que se investiga la afectación ambiental como consecuencia del mal funcionamiento de la planta de tratamiento ubicada en el parque industrial, y luego de haber recibido los resultados de las pericias oportunamente ordenadas y lo que surge de las testimoniales brindadas por los peritos.

Luego de ello, el juez resolverá los pasos a seguir y en especial si corresponde o no la clausura del parque industrial, tal como sugirió uno de los peritos.

