Piden ayuda para que pueda volver a caminar el camionero Santiago Neifert, accidentado en Corrientes

El pasado 8 de enero Neifert, protagonizó un choque frontal con otro camión. El 21 de enero fue trasladado al Hospital de Arrecifes, provincia de Buenos Aires.

Su pareja, Anita Martín, manifestó en RADIO MÁXIMA que la empresa empleadora “no se hace cargo, desconoció la relación laboral e hizo un abandono total y pleno de él”. Además, desde la empresa, se envió una carta documento a la familia, “por hacer pública la situación”. Ahora necesitan 4.560.000 pesos para la compra de los insumos necesarios para la cirugía.

“Al no hacerse cargo la empleadora, quedamos sin cobertura, sin ART y fue un sacrificio de parte de la familia”, dijo Anita.

En este contexto, amigos y familiares organizaron una rifa con cuatro premios, para cubrir los costos del tratamiento de Santiago. Las principales fracturas son la quebradura de cadera y en sus piernas. La familia hizo un Bono Contribución con cuatro premios.

Quienes puedan colaborar, en el Instagram de @Anaittmartin y de @MarisolNeifert, se encuentran todos los datos necesarios.

“Hay gente que nos llama para colaborar, pero también hay haters que ven que estamos en esta situación y nos dicen que dejemos de pedir plata y que nos pongamos a trabajar. No se dan cuenta de la situación en la que estamos atravesando, porque no les ha pasado y no lo dimensionan. Nos ayuda el estado anímico de Santiago, pero a veces no es fácil porque parece que nunca llegamos, son casi cinco millones de pesos. Si tuviéramos la posibilidad de sacar un préstamo, ya lo hubiéramos hecho. Nos hemos cansado de tocar puertas en todos lados”, relató la pareja del joven.

Santiago tiene 35 años, y es padre de un niño de 6 años. Es camionero desde hace 15 años.

Datos:

Alias: elnegociodechiqui

CVU: 0000003100019805592869

Nombre: Ana Florencia Martin

Contactos:

2478-600631 / 3446-508661