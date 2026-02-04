Marcha atrás de la Comisión del Carnaval: la entrada para residentes, en febrero costará 20 mil y no 25 mil

Pocos minutos después de haber anunciado el aumento de las entradas al espectáculo para los residentes de 15 mil a 25 mil pesos, la Comisión del Carnaval retrocedió y fijó el valor en 20 mil pesos.

Luego del papelón, que quede claro: para los residentes, la entrada desde este sábado será de 20 mil pesos. Y para las noches del sábado y domingo del finde largo, costará 30 mil pesos.

También se corrigió el valor para el finde largo para los no residentes, que iba a costar 45 mil pesos, pero finalmente tendrá un valor de 40 mil.

El comunicado

El segundo comunicado del Carnaval, ya corregido, informa lo siguiente

A partir del sábado 7 de febrero, la entrada para los residentes de Gualeguaychú tendrá un costo de $20.000, con el descuento ya incluido. Este valor se aplicará para la mayoría de las noches, excepto para el sábado y domingo de carnaval, donde ascenderá a $30.000. Como en ediciones anteriores, el ingreso se realizará por una puerta determinada, con DNI en mano para acreditar el domicilio en el departamento.

Es importante destacar que las entradas para los residentes del departamento solo podrán adquirirse de forma presencial en las boleterías del Corsódromo (DNI en mano), los días viernes a partir de las 17 horas y los sábados desde las 10 de la mañana.

Para el resto de las noches, las entradas generales para no residentes costarán $35.000, con una excepción durante el fin de semana largo del 14, 15 y 16 de febrero, donde el valor será de $40.000.