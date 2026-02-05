Está abierta la inscripción para adoptar 100 niños, niñas y adolescentes en Entre Ríos

María Silvana Spais, a cargo del Registro de Adoptantes de Entre Ríos, dijo en RADIO MÁXIMA que se están recibiendo las inscripciones. Los interesados deben llenar el formulario del Ministerio Público de la Defensa.

“Este encuentro es muy importante para nosotros porque representa el primer acercamiento con la temática de la adopción desde el punto de vista formal y nos va a permitir desmitificar y trabajar algunos aspectos de lo que es la concepción social de la adopción hoy”, indicó.

Esta reunión, de carácter presencial, es el primer paso para solicitar la inscripción en el Registro. En caso de tratarse de parejas, deberán estar presentes ambos integrantes, sin excepción. Para participar se debe completar el siguiente formulario: https://forms.gle/UBkXP41ApcDiimQR6.

Asimismo, informó que los interesados que concurran a la reunión, podrán desde el 18 de febrero y hasta el 3 de marzo, llenar el formulario de inscripción y acercar la documentación para ingresar sus respectivos legajos como posibles adoptantes.

“Actualmente estamos en la búsqueda de familias para cien niños, niñas y adolescentes, sobre los que se ha declarado su condición de adoptabilidad”, contó.

De este grupo, 66 son niños y niñas de hasta 12 años, y 34 superan la edad de 13 años.

Respecto a la situación actual sobre las adopciones, Spais remarcó que “cada vez tenemos menor cantidad de gente que se acerca a los registros para poder adoptar, viene a nivel nacional con un descenso significativo hasta la fecha, o si manifiestas deseos de adoptar, es solo de niños pequeños, de hasta 3 años”.

Más información

Para realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13, a los teléfonos: (0343) 4209575/76, por correo electrónico a [email protected] o por mensaje de Whatsapp al 549 343 5329475. También están disponibles las redes sociales, Instagram: @ruaer_mpd y Facebook: Registro de Adoptantes de Entre Ríos – RUAER.