Feriado provincial por la Batalla de Caseros: cómo funcionarán los servicios municipales

Este martes 3 de febrero regirá el feriado provincial por la conmemoración de la Batalla de Caseros, establecido en todo el territorio entrerriano por la Ley 7285 para la administración pública y el sistema bancario.

En ese marco, la Municipalidad de Gualeguaychú no brindará atención al público en sus dependencias, aunque mantendrá esquemas de guardia para garantizar servicios esenciales a la comunidad.

Entre las áreas alcanzadas por la medida se encuentran las que están bajo la órbita de la Dirección de Rentas, responsable de la administración tributaria local.

Por este motivo, durante la jornada no habrá actividad en los sectores vinculados a Tesorería, Habilitaciones Comerciales, Gestión Inmobiliaria, ni ingresos varios.

Por su parte, los comercios y establecimientos industriales contarán con la posibilidad de desarrollar sus actividades, siempre que se ajusten a las disposiciones nacionales y provinciales vigentes para los feriados.

En cuanto a los servicios bajo la órbita de la Dirección de Higiene Urbana, el esquema de recolección domiciliaria se sostiene sin modificaciones. También funciona la administración del Cementerio, en el horario de 7 a 19 horas.