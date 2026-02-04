La Escuela Matheu comenzará las clases con una parte nueva habilitada

Ya fueron reparadas la dirección, los sanitarios y varias aulas que dan sobre calle Caseros, según contó en RADIO MÁXIMA la señora Nilda, que trabaja como ordenanza. “Estamos muy contentos, es todo nuevo”, expresó.

En tanto, la otra parte de la institución restante, continúa con obras. “La empresa sigue a full. Quedó muy bonito”, contó Nilda, que trabaja en la escuela hace unos seis años.

Las obras incluyeron además el equipamiento de la institución con ventiladores, la renovación de luces y de aberturas.