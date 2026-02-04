 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ESCUELA MATHEU

La Escuela Matheu comenzará las clases con una parte nueva habilitada

Si bien la empresa constructora sigue trabajando en el ala de calle Andrade y Alem, la escuela número 2, Domingo Matheu, comenzará el ciclo lectivo con una habilitación parcial del sector nuevo.

4 Feb, 2026, 19:33 PM

Ya fueron reparadas la dirección, los sanitarios y varias aulas que dan sobre calle Caseros, según contó en RADIO MÁXIMA la señora Nilda, que trabaja como ordenanza. “Estamos muy contentos, es todo nuevo”, expresó.

 

 

En tanto, la otra parte de la institución restante, continúa con obras. “La empresa sigue a full. Quedó muy bonito”, contó Nilda, que trabaja en la escuela hace unos seis años.

 

Las obras incluyeron además el equipamiento de la institución con ventiladores, la renovación de luces y de aberturas.

Temas

ESCUELA MATHEU

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso