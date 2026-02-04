Viri, Roncaglia y Michel, juntos en las jornadas sobre contrabando y narcotráfico

La jornada sobre "Narcotráfico y Contrabando", contará con la presencia del intendente Mauricio Davico; el diputado nacional Guillermo Michel, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, el fiscal Pedro Rebollo, y el juez federal Hernán Viri.

La entrada es libre y abierta para el público en general. El encuentro tiene por objeto transmitir el abordaje, desde las miradas profesionales, sobre la problemática.

El doctor Viri manifestó en RADIO MÁXIMA que “el narcotráfico y el contrabando son delitos que van mutando permanentemente, a veces es la vía terrestre, otras la vía aérea, otras la vía fluvial, la logística y por eso tenemos que estar atentos a la mirada de otras experiencias en distintas partes del país, porque enriquecen en cuanto a las técnicas de investigación”.

“En el Juzgado Federal de Gualeguaychú, tenemos investigaciones de organizaciones que tienen una pata local, otras que solo utilizan la frontera como algo de paso por la que ingresan y egresan mercadería, unas son de mayor envergadura y otras de menor”, dijo respecto a la situación actual.

Viri agradeció además, al municipio y al colegio de Abogados, la predisposición para que la actividad se lleve adelante. “Es un ámbito para que se pueda discutir, empezar a pensar esta problemática y plantear cuestiones, que, de una manera u otra, nos termina afectando a todos”, subrayó.