Mostaza abrió sus puertas en pleno centro de Gualeguaychú

En pleno centro de Gualeguaychú, este miércoles abrió sus puertas el local de Mostaza, que da trabajo a 45 personas.

La apertura recibió la visita del intendente de Gualeguaychu, Mauricio Davico, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Olano, y la directora de Habilitaciones, Diana Visconti, quienes fueron recibidos por los responsables y el personal de la empresa.

La apertura del local de la reconocida marca, se produjo en medio de una gran expectativa, con gente que aguardaba en la puerta de 25 de Mayo y Chacabuco. Evangelina Puchetta anunció que los primeros cien clientes recibirían un regalo y además se organizaron promociones por la apertura.

En la noche del martes, las puertas se abrieron para los empleados y sus familias, como también para influencers de Gualeguaychú.

El potencial de Gualeguaychú

Pablo Campos, director de Expansión de la empresa, dijo en MÁXIMA que “lo venimos planeando hace mucho, es el local 213, lo vemos con mucho potencial por la parte turística, por el carnaval”.

Agregó que “trabajamos mucho y pudimos conseguir esta esquina, es una ubicación bárbara, tuvimos varios meses de obra y lo logramos”, destacó Campos.

Dijo también que “en una primera instancia, el local tiene 45 empleados, la mayoría son nuevos empleos, la gente se fue a capacitar a Buenos Aires”.

Davico: el Estado acompaña

El intendente Davico resaltó en diálogo con MÁXIMA que “para nosotros es muy importante, porque es una marca que está en todo el país y que le da calidad a esta zona y genera puestos de trabajo genuinos para jóvenes de nuestra ciudad”.

Añadió que “en las reuniones que tuvimos con la gente de Mostaza, les dijimos que se la íbamos a hacer simple, como corresponde desde el Estado, a quienes vienen a invertir y a generar trabajo”.