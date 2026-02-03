 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CORSOS MATECITO

Castillo: “Los Corsos Matecito son un producto cultural y turístico”

El secretario de Cultura, Deporte y Juventud, Luis Castillo, destacó que en febrero continúan los corsos populares Matecito y los definió como “el resguardo de la memoria colectiva del pueblo”.

3 Feb, 2026, 11:24 AM

Castillo destacó la importancia de los corsos populares como producto cultural y atractivo turístico en la ciudad.

 

“Son el resguardo de la memoria a través de la tradición, Inevitablemente se apela a la memoria sobre cuando éramos chicos, de quiénes jugaban y cómo estaban...hay mucho de nostalgia en el corso Matecito”, expresó.

 

En la misma línea, el secretario subrayó que “los corsos mantienen la esencia y además, hemos incorporado tecnología para una mejor iluminación y mejor sonido”.

 

Asimismo, resaltó la evolución en el corso “sin perder la raíz popular” de la tradición, la buena respuesta en el público y de las distintas agrupaciones, así como también del alcance a las nuevas generaciones. “Están muy felices de ver que sus trabajos se lucen y para la gente es un espectáculo. La riqueza que tiene, todo lo que tiene que ver con el carnaval es maravillosa”, manifestó.

 

Temas

CORSOS MATECITO LUIS CASTILLO

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso