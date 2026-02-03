Castillo: “Los Corsos Matecito son un producto cultural y turístico”

Castillo destacó la importancia de los corsos populares como producto cultural y atractivo turístico en la ciudad.

“Son el resguardo de la memoria a través de la tradición, Inevitablemente se apela a la memoria sobre cuando éramos chicos, de quiénes jugaban y cómo estaban...hay mucho de nostalgia en el corso Matecito”, expresó.

En la misma línea, el secretario subrayó que “los corsos mantienen la esencia y además, hemos incorporado tecnología para una mejor iluminación y mejor sonido”.

Asimismo, resaltó la evolución en el corso “sin perder la raíz popular” de la tradición, la buena respuesta en el público y de las distintas agrupaciones, así como también del alcance a las nuevas generaciones. “Están muy felices de ver que sus trabajos se lucen y para la gente es un espectáculo. La riqueza que tiene, todo lo que tiene que ver con el carnaval es maravillosa”, manifestó.