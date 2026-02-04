Comercios de Costanera: temen que la floja temporada termine en el finde largo de Carnaval

Desde los comercios manifestaron que el mes de enero fue “muy tranquilo”, y esperan el pico para el fin de semana largo a mediados de febrero.

Asimismo, anticipan con preocupación que “la temporada finalizará en el finde largo de carnaval”.

Desde el sector expresaron que la actividad se mantuvo baja en enero. Si tenemos que decir un porcentaje, estuvo al 40 o 50 por ciento de lo que vendimos el año pasado. Ha estado muy quieto”.

Una comerciante señaló, pese a la esperanza de repunte, las ventas que se concretan son mínimas.

Indicó que hay movimiento y que la gente recorre, pero remarcó que “de diez personas que entran, sólo compra una, se consume solo lo fundamental”.