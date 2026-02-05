Denuncian que un terreno es basural y aguantadero

El móvil dialogó con Pablo, un vecino del lugar. “Pedimos que lo cierren, que lo limpien, o que hagan una plaza…por este terreno se meten por la parte de atrás de las casas”, señaló.

Aseguran que personas duermen en el lugar en colchones, y que por las noches se observan camionetas que llegan al predio para descargar basura. “Es un peligro, aquí se mete cualquiera, han pasado muchas cosas”, contaron.

El predio está ubicado a dos cuadras del corsódromo. Los vecinos del lugar advierten que en el lugar circulan muchas personas y se convirtió en un riesgo, no solo para personas que viven en la zona, sino para quienes transitan ocasionalmente.