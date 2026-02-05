 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale RECLAMO

Denuncian que un terreno es basural y aguantadero

Vecinos del barrio del corsódromo denunciaron en MÁXIMA que un terreno de amplias dimensiones en Aguado y Etchevehere “se convirtió en un basural, aguantadero y descartes de robos”.

5 Feb, 2026, 11:55 AM

El móvil dialogó con Pablo, un vecino del lugar. “Pedimos que lo cierren, que lo limpien, o que hagan una plaza…por este terreno se meten por la parte de atrás de las casas”, señaló.

 

Aseguran que personas duermen en el lugar en colchones, y que por las noches se observan camionetas que llegan al predio para descargar basura. “Es un peligro, aquí se mete cualquiera, han pasado muchas cosas”, contaron.

 

El predio está ubicado a dos cuadras del corsódromo. Los vecinos del lugar advierten que en el lugar circulan muchas personas y se convirtió en un riesgo, no solo para personas que viven en la zona, sino para quienes transitan ocasionalmente.

Temas

RECLAMO

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso