Guale MEJORAS

El Municipio realizó mejoras de infraestructura vial en la zona sur de la ciudad

La intervención volvió a brindar seguridad y transitabilidad mediante tareas técnicas que ordenaron el suelo, reforzaron la estructura del trazado y fortalecieron condiciones de uso cotidiano para frentistas y usuarios habituales.

4 Feb, 2026, 20:02 PM

El Gobierno de Gualeguaychú ejecutó trabajos de mantenimiento vial en la calle Borrajo, entre las intersecciones de Blas Parera y Calle de las Tropas, un tramo de 350 metros ubicado en la zona sur de la ciudad, más específicamente frente a la Estación Transformadora de Enersa.

La intervención alcanzó una extensión que presentaba un desgaste avanzado y dificultades para la circulación segura.

 

Las tareas incluyeron la limpieza integral. Sobre la calzada se avanzó con una intervención estructural que apuntó a restituir condiciones adecuadas de tránsito.

 

Para el desarrollo de los trabajos trabajaron cuadrillas municipales y maquinaria pesada, entre ellas, una motoniveladora que cumplió funciones de nivelación y conformación del camino. Estos equipamientos permitieron ordenar la superficie, corregir deformaciones y preparar la base para el refuerzo del firme.

 

El mantenimiento vial con aporte de material contempla una secuencia técnica precisa: en primer término, se realizó la limpieza del terreno y la compactación del suelo existente, seguido por una labor dedicada a la corrección de baches y desniveles.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

MEJORAS MUNICIPIO MANTENIMIENTO ZONA SUR

