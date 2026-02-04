El Municipio realizó mejoras de infraestructura vial en la zona sur de la ciudad

El Gobierno de Gualeguaychú ejecutó trabajos de mantenimiento vial en la calle Borrajo, entre las intersecciones de Blas Parera y Calle de las Tropas, un tramo de 350 metros ubicado en la zona sur de la ciudad, más específicamente frente a la Estación Transformadora de Enersa.

La intervención alcanzó una extensión que presentaba un desgaste avanzado y dificultades para la circulación segura.

Las tareas incluyeron la limpieza integral. Sobre la calzada se avanzó con una intervención estructural que apuntó a restituir condiciones adecuadas de tránsito.

Para el desarrollo de los trabajos trabajaron cuadrillas municipales y maquinaria pesada, entre ellas, una motoniveladora que cumplió funciones de nivelación y conformación del camino. Estos equipamientos permitieron ordenar la superficie, corregir deformaciones y preparar la base para el refuerzo del firme.

El mantenimiento vial con aporte de material contempla una secuencia técnica precisa: en primer término, se realizó la limpieza del terreno y la compactación del suelo existente, seguido por una labor dedicada a la corrección de baches y desniveles.

Municipalidad de Gualeguaychú