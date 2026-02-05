Vecinos del Vicoer de Rioja vuelven a reclamar por el predio municipal de acopio de materiales

Vecinos del Barrio Vicoer de Rioja siguen haciendo público el reclamo por el predio de acopio de materiales ubicado sobre calle Rioja. En esta oportunidad, y a través de una petición administrativa, una vecina hizo el reclamo directo al intendente Mauricio Davico.

Transcribimos a continuación dicha petición recibida también en nuestro medio:

Al Señor Presidente Municipal

De la Ciudad de Gualeguaychú

Sr. Mauricio Davico

S / D

Yo, Noelia Elizabeth Urbini, DNI Nº ------, con domicilio en la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, me presento ante Ud. Y respetuosamente digo:

Que, en mi carácter de ciudadana y en representación de vecinos del barrio Vicoer de Rioja, vengo a ejercer el derecho de petición consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, a fin de poner en su conocimiento una problemática ambiental y solicitar la intervención del Municipio.

Que, en un predio ubicado en la intersección de calle Rioja y calle Scholein Rivenson, se desarrolla una actividad de acopio de materiales de construcción sin coberturas ni cerramientos adecuados. Dicha situación provoca la dispersión de polvo y material particulado que, por acción del viento y del tránsito de maquinaria pesada, afecta directamente a las viviendas del barrio Vicoer de Rioja, especialmente a las ubicadas sobre calle Scholein Rivenson, ingresando a los domicilios y generando afecciones respiratorias en los vecinos.

Por lo expuesto, solicito se disponga la evaluación de la situación por parte de las áreas municipales competentes y se requiera la implementación de medidas de control y mitigación, tales como:

-el tapado de los acopios;

-el cerramiento del predio;

-la colocación de barreras físicas o cortinas forestales y; de resultar insuficientes dichas medidas, se evalúe la relocalización de la actividad a una zona compatible con el uso del suelo.

Atentamente

Nombre y apellido: Noelia Elizabeth Urbini

DNI: ---------

Teléfono: ---------

Correo electrónico:--------

(Se preservan los datos personales de la persona que peticiona)