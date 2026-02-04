Desde ahora, la entrada al Carnaval para los residentes costará 25 mil pesos

El Carnaval del País anunció importantes modificaciones en la venta de entradas con beneficios para los residentes del Departamento Gualeguaychú. Con el cierre de las promociones especiales de enero, se implementan nuevos precios y horarios de adquisición presencial.

A partir del sábado 7 de febrero, la entrada para los residentes de Gualeguaychú tendrá un costo de $25.000, con el descuento ya incluido. Este valor se aplicará para la mayoría de las noches, excepto para el sábado y domingo de carnaval, donde ascenderá a $30.000. Como en ediciones anteriores, el ingreso se realizará por una puerta determinada, con DNI en mano para acreditar el domicilio en el departamento.

Es importante destacar que las entradas para los residentes del departamento solo podrán adquirirse de forma presencial en las boleterías del Corsódromo (DNI en mano), los días viernes a partir de las 17 horas y los sábados desde las 10 de la mañana.

Para el resto de las noches, las entradas generales para no residentes costarán $35.000, con una excepción durante el fin de semana largo del 14, 15 y 16 de febrero, donde el valor será de $45.000.

Se recuerda que las ubicaciones y tickets también pueden gestionarse online.