Más cerca que nunca

El Evangelio de este domingo nos invita a sumergirnos en uno de los momentos más íntimos y profundos del Evangelio según San Juan (14:1-12). La escena es la Última Cena; Jesús, rodeado de sus discípulos, les entrega palabras de consuelo, de esperanza y de promesa. En tiempos de incertidumbre, cuando la noche parece alargarse y el corazón se llena de preguntas, Jesús pronuncia una frase que resuena hoy con fuerza renovada: “No pierdan la calma. Crean en Dios y crean también en mí. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”.

La invitación de Jesús es clara y directa: conservar la calma, confiar profundamente. No se trata de un optimismo superficial, sino de una serenidad que nace de la fe. En ese contexto, los discípulos sienten miedo y desconcierto ante la despedida de su Maestro. Sin embargo, Jesús no los abandona en su zozobra; les ofrece una presencia, una promesa viva. “Crean en Dios y crean también en mí”: Jesús se pone en el centro de la confianza, abriendo el corazón a la certeza de que, aunque la vida cambie, Él permanece y nos guía.

Cuando Jesús dice “Yo soy el Camino”, no habla de una senda cualquiera. En la tradición judía, el camino era el modo de andar con Dios, de buscar su rostro, de avanzar hacia la plenitud. Jesús se presenta como el puente entre la humanidad y el Padre, no como un paso hacia la nada o hacia una divinidad difusa. Él es la ruta concreta, la dirección segura, el sentido profundo de nuestro andar. No nos deja solos, sino que nos acompaña y conduce hacia el encuentro verdadero con el Padre, fuente de todo amor. Seguir a Jesús es descubrir que la meta no es una idea abstracta, sino el abrazo del Padre, el hogar definitivo para nuestro corazón.

Jesús como la Verdad: Realidad que ilumina y libera

La Verdad, en la Biblia, no es sólo información o conocimiento; es la realidad que da sentido, que revela lo oculto y libera de las cadenas. Jesús es la Verdad porque en Él vemos y tocamos el rostro del Padre. Su palabra ilumina cualquier oscuridad y sus gestos nos muestran el camino de la libertad. La Verdad es la transparencia, la autenticidad, la fidelidad de Dios que nunca engaña. En tiempos de confusión y medias verdades, Jesús nos invita a vivir en la luz, a dejar que la Verdad transforme, sane y libere. La Verdad no es una doctrina rígida, sino la experiencia de ser conocidos y amados por Dios.

Jesús como la Vida: Plenitud y sentido para siempre

Cuando Jesús proclama “Yo soy la Vida”, está hablando de algo mucho mayor que la existencia biológica. La Vida es la plenitud, el sentido, la alegría que no se acaba. Es la promesa de una vida que supera las fronteras del tiempo, que se extiende más allá de la muerte. En Jesús, la vida se convierte en comunión, en celebración, en esperanza renovada. Él nos regala su vida para que vivamos con intensidad, con propósito, con amor. La Vida que ofrece Jesús es la vida para siempre, la que llena de sentido cada instante y nos conecta con el Padre.

Jesús nos acerca al Padre, esperanza y confianza

El mensaje de Jesús en la Última Cena sigue siendo actual y necesario. Nos invita a confiar, a no perder la calma, a descubrir que en Él encontramos el Camino hacia el Padre, la Verdad que ilumina y la Vida que nos llena de plenitud. No somos guiados hacia una divinidad vaga o lejana; Jesús nos lleva al corazón del Padre, al encuentro que da sentido y esperanza. En este quinto domingo de Pascua, renovemos la confianza: más cerca que nunca, Jesús nos acompaña y nos lleva a la fuente de toda vida y toda verdad. Caminemos con Él, vivamos en su luz, celebremos la Vida que nunca se acaba.