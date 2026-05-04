Daños y robo de mercadería en la escuela “Abrazo Fraternal”: ingresaron dos veces el fin de semana

En la madrugada del domingo, y posteriormente en la madrugada de este lunes, ingresaron a la escuela número 116 “Abrazo Fraternal”, ubicada en el predio del Polideportivo Sur, en calle Guemes al 1100.

El subcomisario Lorenzo Villalba jefe de la comisaría Segunda, informó en RADIO MÁXIMA que “se llevaron platos, utensilios de cocina y mercadería”.

Villalba detalló que “el sábado de noche, madrugada del domingo, fue el primer ingreso donde tuvimos intervención, y luego en la madrugada de este lunes”.

Agregó que “el lugar es muy amplio, hay mucho terreno y pueden haber ingresado por diferentes lugares, desde el Polideportivo hay formas de acceso. Ingresaron a la sala de comedor, sacaron un vidrio y la destrabaron del lado de adentro”.

Dijo también Villalba que “la escuela posee sensor de movimientos y en la madrugada del domingo sonó la alarma y nos dieron aviso. En la primera instancia no hubo faltantes de elementos, posiblemente porque sonó la alarma. Este lunes se apersonó la directora para manifestar que faltaban mercaderías varias del comedor”.