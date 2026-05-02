Chocó con un caballo en la madrugada y terminó hospitalizado

El siniestro ocurrió alrededor de las 02:08, a unos 2 kilómetros de la localidad, en la zona de Estancia La Azotea, sobre el camino que une Ceibas con el paraje Ñancay.

Al arribar al lugar, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas constató que el conductor de la motocicleta ya estaba siendo asistido por personal de salud. El hombre, mayor de edad, presentaba politraumatismos y fue trasladado inicialmente al hospital local, para luego ser derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

De acuerdo a las primeras informaciones, el motociclista circulaba por el camino cuando impactó contra un caballo, lo que provocó su caída. El animal fue posteriormente localizado en las inmediaciones.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Ceibas y personal policial, quienes realizaron las tareas correspondientes.

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