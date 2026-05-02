 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale SINIESTRO

Chocó con un caballo en la madrugada y terminó hospitalizado

Un hombre resultó gravemente herido en la madrugada de este sábado tras colisionar contra un caballo en un camino vecinal cercano a la localidad de Ceibas.

2 May, 2026, 20:05 PM

El siniestro ocurrió alrededor de las 02:08, a unos 2 kilómetros de la localidad, en la zona de Estancia La Azotea, sobre el camino que une Ceibas con el paraje Ñancay.

 

Al arribar al lugar, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas constató que el conductor de la motocicleta ya estaba siendo asistido por personal de salud. El hombre, mayor de edad, presentaba politraumatismos y fue trasladado inicialmente al hospital local, para luego ser derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

 

De acuerdo a las primeras informaciones, el motociclista circulaba por el camino cuando impactó contra un caballo, lo que provocó su caída. El animal fue posteriormente localizado en las inmediaciones.

 

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Ceibas y personal policial, quienes realizaron las tareas correspondientes.

Temas

SINIESTRO HOSPITAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso