Mes Rosa: UPCN organiza una jornada deportiva solidaria en Gualeguaychú

La actividad se realiza en el marco del Mes Rosa, la propuesta busca promover la concientización sobre el cáncer de mama y, al mismo tiempo, busca fortalecer la solidaridad con quienes más lo necesitan. La entrada será un alimento no perecedero que se distribuirá en distintos barrios de la ciudad.

La actividad es organizada por UPCN, a través de su Delegación Gualeguaychú, con el propósito de unir la concientización, la prevención y la solidaridad en una jornada abierta a toda la comunidad.

“Será una clase solidaria, ya que no se va a cobrar entrada, pero sí se va a pedir un alimento no perecedero para destinarlo a los distintos barrios de la ciudad, que en estos momentos están necesitando la ayuda”, explicó la secretaria de Cultura de la Delegación Gualeguaychú de UPCN, Silvana Lemes.

La propuesta incluirá clases de zumba, música, sorteos y la participación de feriantes, para compartir una tarde de encuentro, alegría y compromiso.

Participarán profesores de Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay. “Habrá profesores de Gualeguaychú, de Colón y Concepción del Uruguay. Invitamos a toda la gente de la ciudad a sumarse a esta actividad”, expresó Lemes.

La jornada tendrá, además, un sentido solidario que trasciende la actividad deportiva. Cada alimento donado será un aporte concreto para las familias de distintos barrios, en un gesto que reafirma el valor de la organización y el compromiso con la comunidad.

Para llevar adelante el encuentro, se sumaron la Dirección de Deportes y Cultura, que facilitará el Anfiteatro Municipal, ubicado en la Costanera, y el Hospital Centenario, que aportará una carpa y una ambulancia para brindar asistencia ante eventuales emergencias.

Con esta iniciativa, UPCN invita a vecinos y vecinas a participar de una tarde en la que bailar también será una manera de acompañar, concientizar y tender una mano solidaria.