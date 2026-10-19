Cronograma de cortes de calles por tareas de mantenimiento y el Mundial de Canotaje

Habrá desvíos señalizados y habilitación sujeta al fraguado.
El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.
En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches y reconstrucción de calzada son:
España, entre Gervasio Méndez y Doello Jurado
Rocamora, entre Doello Jurado y 3 de Caballería
López y Planes, entre Doello Jurado y Martínez Paiva
Avenida Sarmiento y Avenido Alsina: cortes parciales por hormigonado de cordones
Por otra parte, se recuerda a la comunidad que hasta el 25 de octubre estarán vigente los siguientes cortes totales por el Mundial de Canotaje 2026:
Avenida Morrogh Bernard y Luis N. Palma
Montiel y Luis N. Palma
Urquiza y Pronunciamiento
25 de Mayo y María Luisa Guerra
San Martín y Avenida Morrogh Bernard
Avenida Morrogh Bernard y Bolívar.
Por último, se solicita respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada.