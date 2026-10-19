Cronograma de cortes de calles por tareas de mantenimiento y el Mundial de Canotaje

Habrá desvíos señalizados y habilitación sujeta al fraguado.

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.

En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches y reconstrucción de calzada son:

España, entre Gervasio Méndez y Doello Jurado

Rocamora, entre Doello Jurado y 3 de Caballería

López y Planes, entre Doello Jurado y Martínez Paiva

Avenida Sarmiento y Avenido Alsina: cortes parciales por hormigonado de cordones

Por otra parte, se recuerda a la comunidad que hasta el 25 de octubre estarán vigente los siguientes cortes totales por el Mundial de Canotaje 2026:

Avenida Morrogh Bernard y Luis N. Palma

Montiel y Luis N. Palma

Urquiza y Pronunciamiento

25 de Mayo y María Luisa Guerra

San Martín y Avenida Morrogh Bernard

Avenida Morrogh Bernard y Bolívar.

Por último, se solicita respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada.

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