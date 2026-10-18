Costanera lista: más de 700 palistas de 40 países competirán en Gualeguaychú

El Gobierno de Gualeguaychú completó el armado de la Costanera para el Campeonato Mundial de Canotaje 2026, que se disputará del 19 al 25 de octubre y que reunirá a más de 700 palistas de más de 40 países.

La prueba se desplegará en el tramo del río comprendido entre el puente Méndez Casariego y el puerto, con la ribera como base de operaciones.

Los trabajos fueron ejecutados de manera conjunta por las direcciones de Obras Sanitarias, Obras Públicas, Espacios Verdes e Higiene Urbana, Agencia de Seguridad, Protección Civil y Ceremonial.

En este sentido, las tareas fueron realizadas por operarios y trabajadores de todas estas dependencias, además de contar con dos retroexcavadoras, dos grúas y camiones que evacuaron los restos de la limpieza.

El mirador, donde se ubicarán los jueces y se realizarán las ceremonias de premiación, recibió arreglos estructurales y cosméticos, mientras que detrás del letrero de Gualeguaychú se montó el podio.

Los competidores dispondrán de baños y duchas en contenedores, que exigieron conexiones subterráneas a la red cloacal y a la de agua potable, distribuidos en uno de los extremos de la zona de atletas y a la altura de calle 25 de Mayo.

Para la composición y brindar comodidades al Área de Atletas, se instalaron gazebos a lo largo de la franja que se extiende sobre la avenida Morrogh Bernard desde María Luisa Guerra hasta Pronunciamiento.

Las tribunas se armaron a la altura de la Playa del Puente, junto a un sector VIP y al área de merchandising, ubicada en la Plazoleta de los Amigos, la cual fue sometida a una intervención intensa de la Dirección de Espacios Verdes, que además realizó una poda de todos los árboles en la zona de la Costanera donde tendrá lugar el Mundial de Canotaje.

En la zona de Acarreo, la bajada hacia el río Gualeguaychú, el lugar donde los palistas ingresan al río, se pintó el murallón de la Costanera y se colocaron vallas para organizar el circuito de competición.

El operativo además incluye un shockroom, puestos de ambulancias con salidas habilitadas en calles María Luisa Guerra y Pronunciamiento, un puesto de comando para el monitoreo y sectores de acreditación y antidoping en la zona de Los Obeliscos.

Debido a la magnitud del evento, rige un corte del tránsito vehicular en toda la zona, y los bloqueos se encuentran en seis intersecciones: Morrogh Bernard y Luis N. Palma; Montiel y Luis N. Palma; Urquiza y Pronunciamiento; 25 de Mayo y María Luisa Guerra; San Martín y Morrogh Bernard; y Morrogh Bernard y Bolívar.

La puesta a punto de la ribera, con infraestructura sanitaria, mejoras edilicias y trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales refleja la decisión de la gestión del intendente Mauricio Davico de preparar la ciudad para un acontecimiento de escala internacional y dejar el paseo en mejores condiciones.

De esta manera, entre el 19 y el 25 de octubre, Gualeguaychú será sede de un evento deportivo atractivo, no sólo para los fanáticos del canotaje, sino también para los vecinos y visitantes que se acerquen a ver el evento, por lo que la puesta a punto de la Costanera hará que esta experiencia sea un hecho inédito en lo deportivo y por demás atractivo para mostrar las grandes atracciones de la ciudad.

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