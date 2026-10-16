Vecinos de la antena: “Davico no ha cumplido con su palabra”

Vecinos del barrio de Obras Sanitarias han juntado más de 1100 firmas contra la instalación de una antena de Telecom, y esperan una respuesta del intendente Mauricio Davico.

Los vecinos hicieron llegar una carta abierta al intendente, cuyo texto es el siguiente.

¡NO ES NO!

Señor intendente Mauricio Davico, usted no ha cumplido con su palabra, más de 15 días esperando que nos de información sobre la antena de Telecom en el expediente que tenemos iniciado los vecinos autoconvocados, cerca de 1.100 firmas se han aportado, y se siguen adhiriendo vecinos que decimos NO a la instalación de la antena.

Usted NO puede disponer de los bienes públicos del municipio como le plazca, y menos para favorecer a un privado, ¿existe ordenanza al respecto?; ¿esa sesión de terreno público es gratuita u onerosa?, nada de eso ha informado de cara a la sociedad.

Usted no es el dueño de los bienes del municipio, como tampoco es dueño de hacer lo que le plazca en contraposición a lo que los vecinos del barrio de la planta potabilizadora de agua nos oponemos, sabe usted que desde hace más de dos meses le venimos diciendo NO a la antena, todas las semanas se incorporan nuevos vecinos con su firma en el expediente administrativo Nº5310/26.

La negativa a responder nuestra requisitoria y, lo peor seguir como si nada en su proyecto de instalar una antena de un privado en un predio municipal, que dispone como que es suyo y no es así.

Sepa que usted es un mero administrador temporal de los bienes públicos municipales, esos bienes no son de su propiedad, son de todos los vecinos de Gualeguaychú que, entre otras cosas con nuestros impuestos pagamos su sueldo.

Vivimos en una república y usted no es dueño de actuar sin respetar la opinión de los vecinos, es un simple administrador temporario, reiteramos, usted no puede disponer a su gusto de los bienes municipales.

Le exigimos explicaciones de como se ha otorgado ese terreno a un privado, y reiteramos un rotundo NO a la instalación de la antena.

Vecinos autoconvocados.