Jueces del Mundial opinan sobre Gualeguaychú: elogios y un par de sugerencias

Jueces deportivos de Estados Unidos y Chile, que llegaron a Gualeguaychú por el Mundial de Canotaje, destacaron la costanera, la organización y los precios de alojamiento y comida, y también realizaron algunas sugerencias en horarios de comercio y transporte de pasajeros.

Respecto a la ciudad, en diálogo con el móvil de RADIO MÁXIMA, los jueces de ambos países, destacaron la costanera, y señalaron que está “muy bien organizado el sistema”. También remarcaron el estado de los baños y expresaron que “es algo que nos llamó la atención, estaban muy bien. Siempre es complicado eso con las actividades al aire libre”.

“Las instalaciones son muy lindas. En las competencias los baños siempre suelen ser el punto débil”, remarcaron.

“Los hoteles son más baratos y también la comida, es más barata que en Estados Unidos. “Probamos de todo, el pescado, la carne, los helados”, contó uno de ellos.

También sugirieron abrir los comercios más temprano y promover la disposición de mayor movilidad en el transporte para desplazarse.

Durante la jornada, los jueces también deberán rendir exámenes teóricos y prácticos para acceder a las licencias internacionales. Hace tres semanas también participaron como jueces en los Juegos Suramericanos en la provincia de Santa Fe.