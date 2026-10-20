El Mundial de Canotaje continúa en Gualeguaychú con las competencias de embarcaciones dobles

El Mundial de Canotaje Maratón 2026 comenzó este martes su segunda jornada de competencias en el río Gualeguaychú, con 25 carreras de la categoría máster. Desde las 9 de la mañana, deportistas de diferentes países participan en pruebas de kayak y canoa doble, con una programación que se extenderá hasta las 17:30, cuando se realizará la última ceremonia de premiación del día.

Tras una primera jornada dedicada a las competencias individuales, el campeonato continúa con las modalidades K2 (kayak doble) y C2 (canoa doble), que incluyen pruebas masculinas, femeninas y mixtas, organizadas por franjas de edad.

Las carreras se desarrollan en el circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, con la Costanera como uno de los principales espacios para que vecinos y visitantes acompañen el evento internacional.

Los recorridos previstos para este martes abarcan distancias de 8,2, 11,4, 15,4 y 19 kilómetros, según la categoría. Algunas competencias incorporan porteos, instancias en las que los palistas deben salir del agua, trasladar sus embarcaciones por tierra y regresar al río para continuar la carrera.

Cronograma completo del martes 20 de octubre

Competencias de la mañana

9 h: K2 masculino máster de 65 a 69 años.

9:05 h: K2 masculino máster de 70 a 74 años.

9:10 h: K2 masculino máster de 75 a 79 años.

9:20 h: K2 femenino máster de 65 a 69 años.

9:25 h: K2 femenino máster de 70 a 74 y de 75 a 79 años.

10:30 h: K2 masculino máster de 35 a 39 años.

10:35 h: K2 masculino máster de 45 a 49 y de 55 a 59 años.

10:40 h: K2 femenino máster de 35 a 39, de 45 a 49, de 50 a 54 y de 55 a 59 años.

12:20 h: Ceremonia de premiación del Mundial y Panamericano, correspondiente a las carreras 23 a 30.

Competencias de la tarde

13 h: K2 masculino máster de 40 a 44 y de 50 a 54 años.

13:05 h: K2 masculino máster de 60 a 64 años y K2 femenino máster de 55 a 59 años.

13:10 h: K2 femenino máster de 40 a 44 y de 60 a 64 años.

13:15 h: C2 masculino máster de 35 a 44 y de 55 a 59 años.

16:05 h: K2 mixto máster de 35 a 44 y de 45 a 54 años.

16:10 h: K2 mixto máster de 55 a 64 y de 65 a 74 años.

17:30 h: Ceremonia de premiación del Mundial y Panamericano, correspondiente a las carreras 31 a 47.

Cómo continúa el Mundial

La programación seguirá este miércoles 21 de octubre con las competencias de paracanotaje. Las primeras largadas están previstas para las 14:30, mientras que las premiaciones se realizarán a partir de las 17.

Ese mismo día, a las 18, tendrá lugar la ceremonia oficial de apertura del campeonato, denominada “Gualeguaychú abraza al mundo”.

Desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de octubre se disputarán las competencias juveniles, sub-23 y sénior, con pruebas de distancia corta y recorridos de maratón.

El Gobierno de Gualeguaychú recuerda que durante el desarrollo del campeonato permanece vigente el operativo especial de tránsito en el sector costero. El puente Méndez Casariego mantiene habilitada la circulación vehicular, aunque está prohibida la permanencia de peatones sobre su estructura para observar las carreras, con excepción de los medios de comunicación autorizados para realizar registros audiovisuales.