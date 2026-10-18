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Guale POLICIALES

Perdió más de un millón de pesos en la Municipalidad, realizó una denuncia y los encontraron

Al hombre se le habrían caído del bolsillo mientras abonaba un impuesto. Tras una investigación policial, se realizó un allanamiento en jurisdicción de Comisaría Primera, donde se encontró casi la totalidad del dinero.

18 Oct, 2026, 10:21 AM
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En el marco de una investigación iniciada a raíz de una denuncia de un hombre de 44 años, quien manifestó haber extraviado una importante suma de dinero mientras se encontraba realizando el pago de impuestos en la Municipalidad de Gualeguaychú, personal policial llevó adelante diversas tareas investigativas para esclarecer lo sucedido.

 

Según lo manifestado, el hombre advirtió la faltante de $1.200.000 que llevaba en el bolsillo de su campera al momento de efectuar un pago, presumiendo que el dinero se le habría caído sin advertirlo.

 

A partir de las averiguaciones realizadas por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, se logró identificar a las personas que habrían encontrado el dinero dentro del mismo edificio municipal, lo que permitió avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

 

En consecuencia, durante la noche de este viernes, personal de Comisaría Primera dio cumplimiento a una orden de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en calle Pitter al 1200 aproximadamente, donde se procedió al secuestro de 50 billetes de $20.000, por un total de un millón de pesos en efectivo.

 

Se continúan con las actuaciones correspondientes, con intervención de las autoridades judiciales competentes.

 

Prensa Jefatura Departamental

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