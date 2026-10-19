Gualeguaychú comienza una semana agradable y con ascenso de temperaturas

Este martes se mantendrá una tónica similar pero más cálida, con mínimas de 13 °C y máximas que rondarán los 22 °C a 23 °C, acompañadas de intervalos de sol y nubosidad variable sin probabilidad de lluvias.

A partir de la mitad de la semana se consolidará el ascenso de las marcas térmicas en toda la región del sur entrerriano. El miércoles registrará una jornada típicamente primaveral con valores que oscilarán entre los 14 °C de mínima y los 23 °C de máxima, mientras que el jueves será el día más cálido de la semana. Con un termómetro que escalará hasta los 24 °C o 25 °C por la tarde y vientos rotando al sector sudeste, la jornada ofrecerá un ambiente agradable, pero con paulatina acumulación de humedad.

Signos de inestabilidad

El panorama meteorológico comenzará a mostrar signos de inestabilidad hacia el viernes, con rotación del viento y el aumento en la cobertura nubosa que generarán un clima más pesado, con mínimas en torno a los 14 °C y máximas de 23 °C, observándose una probabilidad creciente de precipitaciones aisadas y chubascos matinales sobre la ciudad y zonas rurales aledañas.

Para el sábado, las proyecciones indican un escenario más inestable y fresco. Se prevé una jornada con cielo nublado y el desarrollo de lluvias o chubascos dispersos durante distintos momentos del día. A raíz de la cobertura nubosa y el ingreso de aire más fresco del sector sudeste, las temperaturas experimentarán un moderado descenso, fijando los valores entre los 13 °C y una máxima que no superará los 19 °C.