El vehículo que sacó a la menor de Paysandú está radicado en Gualeguaychú

Un intenso operativo de búsqueda binacional tuvo un desenlace clave en las últimas horas: Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, la adolescente de 15 años que permanecía ausente de su hogar en Paysandú desde el pasado viernes, fue localizada con vida en la provincia de Buenos Aires. Según las informaciones primarias de las autoridades, la menor se encontraría en buenas condiciones de salud.

La resolución del caso se habría acelerado gracias a la coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países mediante la articulación de la Alerta Amber en Uruguay, la Alerta Sofía en Argentina y la intervención activa de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

En diálogo exclusivo con Paysandú Online, los padres de Camila confirmaron que al momento de su hallazgo la menor se encontraba en compañía de un hombre de nacionalidad argentina, de 38 años de edad, quien habría entablado contacto con el entorno cercano en los últimos días.

De acuerdo con lo revelado por las fuentes familiares, el vínculo con la adolescente se habría originado y mantenido de forma continua a través de la plataforma de chat del videojuego Free Fire. Mediante esta vía digital, el sujeto habría ejercido maniobras de persuasión prometiéndole a la menor "un mejor bienestar, indicando que la familia nunca la quiso y que solo le hacen bullyng".

Estas revelaciones explicarían por qué la adolescente se ausentó de su domicilio llevando consigo únicamente su teléfono celular y su computadora portátil, sin retirar otras pertenencias personales.

Las indagatorias sobre la reconstrucción de las últimas horas de la joven habrían permitido precisar la logística empleada para concretar la salida del territorio uruguayo, registrada exactamente a las 7:40 de la mañana del pasado viernes.

El sujeto de 38 años habría aguardado a la menor en las inmediaciones de la esquina de su vivienda para luego trasladarse hacia el Puente Internacional General Artigas (Paysandú - Colón). En el puesto fronterizo, el hombre habría procedido a realizar de forma habitual todos los trámites migratorios correspondientes, mientras que la adolescente habría aprovechado ese lapso para ir al baño y continuar su trayecto a pie de forma evasiva, logrando traspasar el control hacia el lado argentino sin ser advertida por las autoridades migratorias, para luego ser reembarcada en el vehículo.

Esta maniobra se enmarcaría en el rastreo de una camioneta Peugeot Partner Confort 1.6 (año 2023), matrícula argentina, radicada en la ciudad de Gualeguaychú, identificada en las alertas del caso.

En esta etapa de la investigación, se constata que la dueña del utilitario y su pareja, ahora detenido, no residían más en Gualeguaychú y que tendrían domicilio en Campana, donde finalmente fue hallada la menor y el hombre detenido.

En Argentina, la causa está a cargo de la Fiscal Federal Josefina Minatta

Fuente: Paysanduonline.uy/Maximaonline

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